Juventus-Inter, Allegri squalificato in Coppa Italia dopo la finale: atteggiamento irrispettoso con Valeri (Di giovedì 12 maggio 2022) Come ampiamente previsto, Massimiliano Allegri è stato squalificato per un turno in Coppa Italia dopo la finale Juventus-Inter in cui è stato prima ammonito e poi espulso per aver scatenato una rissa tra le panchine, minacciando diversi tesserati nerazzurri. Ma il tecnico bianconero, stando al referto e al comunicato del giudice sportivo, è andato su tutte le furie anche con l’arbitro Valeri. La squalifica di una giornata, da scontare agli ottavi il prossimo anno, è arrivata “per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Come ampiamente previsto, Massimilianoè statoper un turno inlain cui è stato prima ammonito e poi espulso per aver scatenato una rissa tra le panchine, minacciando diversi tesserati nerazzurri. Ma il tecnico bianconero, stando al referto e al comunicato del giudice sportivo, è andato su tutte le furie anche con l’arbitro. La squalifica di una giornata, da scontare agli ottavi il prossimo anno, è arrivata “per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto unaggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; ...

Advertising

ClaMarchisio8 : ... detto ciò, complimenti all' #Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia… - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - OptaPaolo : 8 - L'Inter ha vinto la sua ottava Coppa Italia, la prima dal 2010/11, superando la Lazio a quota sette - solo Juve… - imgiovannim : RT @Corriere: Due rigorini per l’Inter, Perisic dominatore ma nella Juve a fine ciclo tanti mezzi giocatori - fvk_cl : RT @TheLaz97: Altra cosa. Avete rotto i coglioni con i vostri 'andate a tifare Inter' , 'non siete tifosi della Juventus, cartonati'. Io… -