Juventus | Chiellini annuncia il ritiro e il club lo celebra sui social

(Di giovedì 12 maggio 2022) LaGiorgio. Il difensore hato ilal termine della finale di Coppa Italia 2022 persa ai supplementari contro l’Inter. “Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’ultima partita – ha dettonel post partita, come riportato dall’account Twitter della-. Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro“. L’account ufficiale riporta queste parole accompagnandole con un cuore rosso, a dimostrazione dell’affetto per il giocatore. SportFace.

Advertising

romeoagresti : La probabile formazione della #Juventus: Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado,… - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??? @chiellini: «Questa squadra sicuramente tornerà a vincere, è la storia della Juventus. Sarà difficile rifare un… - chiarakalos : RT @fuoridallhype_: Ieri sera la Juventus si è ripresa con l’entrata di Morata ed è sprofondata dopo l’uscita di Chiellini e Dybala. Non so… - RadioSportiva : «Mi sono sentito il fratello maggiore di tanti ragazzi, ora cedo lo scettro ai più giovani. Dispiace lasciare con u… -

Commenta per primo Dopo le parole rilasciate nella serata di ieri dopo la sconfitta nella Finale di Coppa Italia contro l'Inter il capitano della, Giorgio, ha ribadito con un post sul proprio profilo Twitter la volontà di dire addio al club bianconero confermando che lunedì sera allo Stadium ci sarà la festa di addio.Al termine della finale di Coppa Italia persa 4 - 2 con l'Inter, le parole del capitano della, Giorgio: "Questa è la mia ultima stagione da calciatore della Juve: non so cosa ancora cosa farò, devo decidere con la mia famiglia. L'Inter ci è stata superiore sia nella finale ...Giorgio Chiellini, dopo aver annunciato l’addio alla Juve nel post partita della finale di Coppa Italia con l’Inter, ha scritto un messaggio ai tifosi via Twitter. Come già sapete questa sarà la mia ...Juventus, Giorgio Chiellini annuncia il ritiro e il club lo celebra sui social: cuori rossi e immagini-tributo per il difensore ...