Juve Inter, Sacchi: «Partita all’italiana. Perisic straordinario» (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ex allenatore italiano Sacchi ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha commentato la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter vinta 4-2 dai nerazzurri. L’ANALISI – «È stata una sfida molto… italiana. Contropiede da una parte e dall’altra, rapidi capovolgimenti, assembramenti attorno all’arbitro, proteste. Perisic straordinario, gioca a sinistra e calcia con tutti e due i piedi. Ha una tecnica difficile da vedere. Juve deludente, solo per dieci minuti l’ho vista votata al sacrificio come sa fare lei. Poi è passata a 5 in difesa. I bianconeri ora devono ritrovare la volontà e il carattere che l’hanno portati a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ex allenatore italianoha detto la sua sulla finale di Coppa Italia traArrigo, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha commentato la finale di Coppa Italia trantus evinta 4-2 dai nerazzurri. L’ANALISI – «È stata una sfida molto… italiana. Contropiede da una parte e dall’altra, rapidi capovolgimenti, assembramenti attorno all’arbitro, proteste., gioca a sinistra e calcia con tutti e due i piedi. Ha una tecnica difficile da vedere.deludente, solo per dieci minuti l’ho vista votata al sacrificio come sa fare lei. Poi è passata a 5 in difesa. I bianconeri ora devono ritrovare la volontà e il carattere che l’hanno portati a ...

Advertising

pisto_gol : La Juve ha dominato l’Inter allo Stadium, con Cuadrado Dybala-Morata-alle spalle di Vlahovic,ma Allegri ha messo f… - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - metalblanco1991 : RT @NonSoloJuve: ??”Dopo il vantaggio la Juve è passata a 5 in difesa pensando solo a difendere senza mai attaccare l’inter. Domanda: vi se… - sportli26181512 : Diritti tv e Champions: Agnelli-Zhang, patto dell’amicizia: Diritti tv e Champions: Agnelli-Zhang, patto dell’amici… -