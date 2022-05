Advertising

86_longo : RT @cmdotcom: #Juve e Tottenham su #Zaniolo: la mega richiesta della #Roma - sportli26181512 : Juve e Tottenham su Zaniolo: la mega richiesta della Roma: Quello di Nicolò Zaniolo sarà un nome al centro del pros… - cmdotcom : #Juve e Tottenham su #Zaniolo: la mega richiesta della #Roma - mcbean7 : #Juve speravo di essere smentito durante la stagione ma purtroppo le mie previsioni su hortomuso di ritorno si sono… - PignaMat : @Pirichello @Zoroback_023 Contro real e Juve (ma pure l'andata con il Tottenham) fece ottime partite, ed aveva appe… -

Dopo una dozzina di stagioni, latorna a concludere un'annata zero tituli. Succede. Capitò ... via Atalanta, è finito aldi Conte dove è titolare. E adesso si ritrova De Ligt, Bonucci e ...Calciomercato, arriva un no a 25 milioni di euro di offerta per l'esterno. Conte gelato. Cherubini invece si può rifare sotto. Le ultime Antonio Conte, tecnico del, ha sempre avuto un debole per gli esterni. Quelli che gli permettono di esprimere al meglio la sua idea di gioco: quel 3 - 5 - 2 che ha portato il tecnico pugliese a vincere dappertutto e ...PREMIER LEAGUE - North London Derby senza storia al Tottenham Hotspur Stadium nel recupero della 22a giornata di Premier. Dopo il vantaggio di Kane su rigore ...Le dichiarazioni di Ten Hag riguardo le stagioni alla guida dell'Ajax, sulla Champions League 2018/19 e le partite contro Real Madrid e Juventus ...