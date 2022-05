Italiano: “Ci siamo tolti belle soddisfazioni ma non ci dobbiamo mai fermare” (Di giovedì 12 maggio 2022) Italiano – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola. Di seguito il commento del tecnico sulla Coppa Italia e sul futuro della squadra. Ieri l’Inter ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. Avete qualche rimpianto per non essere riusciti ad accedere alla finale? “Un po’ sì, eravamo vicini a un traguardo strepitoso. Abbiamo perso contro una grande squadra a testa alta, ci riproveremo. Il percorso è stato straordinario”. La Fiorentina quando potrà vivere queste serate? “La crescita spesso non è immediata, si passa attraverso step di miglioramento ed esperienza in certe partite e competizioni. Quest’anno siamo stati bravi a far diventare alcune partite di cartello, vedi il Milan in casa o l’ultima contro la Roma. Ci siamo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022)– L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola. Di seguito il commento del tecnico sulla Coppa Italia e sul futuro della squadra. Ieri l’Inter ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus. Avete qualche rimpianto per non essere riusciti ad accedere alla finale? “Un po’ sì, eravamo vicini a un traguardo strepitoso. Abbiamo perso contro una grande squadra a testa alta, ci riproveremo. Il percorso è stato straordinario”. La Fiorentina quando potrà vivere queste serate? “La crescita spesso non è immediata, si passa attraverso step di miglioramento ed esperienza in certe partite e competizioni. Quest’annostati bravi a far diventare alcune partite di cartello, vedi il Milan in casa o l’ultima contro la Roma. Ci...

