Italia in prima linea alla lotta al cyberbullismo

In Italia è attiva, a partire dal 2017, la piattaforma del progetto ELISA che ha lo scopo di dotare le scuole e gli insegnanti di strumenti efficaci per intervenire nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. All'interno del progetto è compreso un piano di monitoraggio online che ha lo scopo dei condurre studi periodici sull'andamento di questi fenomeni nelle scuole Italiane. Il Report ELISA per il 2021 relativo ad oltre 54000 studenti che frequentano le scuole secondarie collocate in Regione Lombardia ha rivelato che almeno l'8% degli alunni nei tre mesi precedenti era stato vittima di atti di cyberbullismo da parte di propri pari. Contemporaneamente, i 7000 docenti impegnati negli stessi istituti scolastici che hanno aderito al progetto hanno dichiarato di aver percepito un'incidenza dei medesimi fenomeni sui propri ...

