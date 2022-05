"Italia 2050 sarà Paese appesantito da calo nascite" (Di giovedì 12 maggio 2022) Un Paese appesantito e con una popolazione con maggiori difficoltà nell'affrontare in modo più equilibrato le varie stagioni della vita. È questa la fotografica scattata da Gian Carlo Blangiardo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Une con una popolazione con maggiori difficoltà nell'affrontare in modo più equilibrato le varie stagioni della vita. È questa la fotografica scattata da Gian Carlo Blangiardo, ...

Advertising

Agenpress : Natalità. Entro il 2050 l'Italia avrà 5 mln di abitanti in meno, tra questi 2 mln di giovani… - ivanalibera1 : RT @tg2rai: Nel nostro Paese nascono pochi #bambini: nel 2050 potremmo essere 5 milioni in meno. #Mattarella: 'Tutelare la famiglia'. #Papa… - tg2rai : Nel nostro Paese nascono pochi #bambini: nel 2050 potremmo essere 5 milioni in meno. #Mattarella: 'Tutelare la fami… - Radio1Rai : Stati Generali #Natalità #SGDN22. Senza l'inversione di marcia delle nascite, nel 2050 l'Italia avrà 5mln di abitan… - Giornaleditalia : #blangiardoistat Blangiardo, Presidente ISTAT: “L’Italia al 2050 avrà 2 milioni di giovani in meno” -