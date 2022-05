“Isola dei Famosi”, scatta il bacio tra Alessandro e Marialaura (Di giovedì 12 maggio 2022) L’arrivo delle Conquistadores all”Isola dei Famosi” ha acceso l’interesse di Alessandro. In particolare una di loro sembra attirare particolarmente l’attenzione del figlio di Carmen Di Pietro. Si tratta di Marialaura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio. Tra i due sta nascendo una certa complicità, che ha scatenato gli altri naufraghi. In particolare Edoardo Tavassi che, attraverso un gioco, ha fatto in modo che i due si baciassero. Durante un bagno nelle splendide acque dell’Honduras, il fratello di Guendalina ha improvvisato una sorta di “gioco della bottiglia” che, non casualmente, ha portato Alessandro e Marialaura a essere molto vicini. Entrambi si sono prestati al gioco senza battere ciglio, ma a pochi passi da loro Carmen ha mostrato insofferenza. La showgirl è, infatti, molto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 12 maggio 2022) L’arrivo delle Conquistadores all”dei” ha acceso l’interesse di. In particolare una di loro sembra attirare particolarmente l’attenzione del figlio di Carmen Di Pietro. Si tratta diDe Vitis, ex compagna di Paolo Brosio. Tra i due sta nascendo una certa complicità, che ha scatenato gli altri naufraghi. In particolare Edoardo Tavassi che, attraverso un gioco, ha fatto in modo che i due si baciassero. Durante un bagno nelle splendide acque dell’Honduras, il fratello di Guendalina ha improvvisato una sorta di “gioco della bottiglia” che, non casualmente, ha portatoa essere molto vicini. Entrambi si sono prestati al gioco senza battere ciglio, ma a pochi passi da loro Carmen ha mostrato insofferenza. La showgirl è, infatti, molto ...

Advertising

ShitPutin : È possibile cedere la Crimea in cambio dell'isola dei famosi? - GennaroPierroIt : @medea553 @fanpage @SaverioTommasi Quindi lei che forma la sua cultura tramite Amici o Uomini e Donne ritiene saggi… - RobertoBosi52 : RT @nelloscavo: #Ucraina L'assedio non si ferma a #Mariupol: decine di città sotto le bombe. Oltre 13 milioni di persone intrappolate nelle… - zazoomblog : Isola dei Famosi rapporti tesi tra Ilary Blasi e Alvin - #Isola #Famosi #rapporti #Ilary #Blasi - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, un’altra concorrente in infermeria: “Accertamenti medici” #isola #IsoladeiFamosi -