Isola dei Famosi, problemi di salute per Guendalina Tavassi: "Assente per accertamenti medici" (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo Blind, anche Guendalina Tavassi è stata portata in infermeria a L'Isola per accertamenti medici. Leggi su comingsoon (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo Blind, ancheè stata portata in infermeria a L'per

Advertising

tuttopuntotv : Isola dei Famosi, rapporti tesi tra Ilary Blasi e Alvin: “Non si sopportano più” #isola #IsoladeiFamosi - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #12maggio 2002 l’ex presidente Usa #JimmyCarter arriva a Cuba, ancora sotto embargo, per una visita di 5 gg a #Fidel… - ElveAngelic : RT @lanf64: #Ucraina, al via la battaglia nell'isola dei Serpenti, è cruciale per il controllo del Mar Nero. Le forze di #Kiev, hanno colp… - lanf64 : #Ucraina, al via la battaglia nell'isola dei Serpenti, è cruciale per il controllo del Mar Nero. Le forze di #Kiev… - blogLinkes : L'Isola dei Serpenti e la Bielorussia, le nuove minacce sul fronte Ovest -