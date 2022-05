Isola dei Famosi | accertamenti medici per Guendalina Tavassi | cosa sta succedendo

Advertising

IlKazuma : @buteobuteo84 Considerato il livello della rete gli avrebbero chiesto se preferisce il Grande Fratello o l'Isola dei famosi - gagliardamente : @mentecritica I corpi sono nei laboratori biologici che si trovano sotto terra nell’isola dei serpenti. Li stanno u… - infoitcultura : Guendalina Tavassi Isola dei Famosi infermeria, assente dal daytime - infoitcultura : Isola dei famosi, paura per Guendalina Tavassi: «Non sta bene, è in infermeria» -

... di vacanze su un'ventosa o quando si prende la bici per andare al lavoro in una giornata dal ... Al postosoliti spolverini , o delle classiche . Il primo punto di partenza è sceglierlo nel ...I telespettatori dell'Famosi nel corso delle settimane avranno sicuramente notato uno strano scambio di battute tra la conduttrice Ilary Blasi e l'inviato in Honduras ovvero Alvin . Ed ecco che nelle ultime ore ...Durante il daytime de L'Isola dei Famosi di ieri 11 maggio, è stata comunicata ai telespettatori l'assenza di Guendalina Tavassi.I telespettatori dell’Isola dei Famosi nel corso delle settimane avranno sicuramente notato uno strano scambio di battute tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras ovvero Alvin. Ed ecco ...