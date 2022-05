“Io e lui?”. Jessica Selassié e il più bello di tutti: il nome vola di gossip in gossip (Di giovedì 12 maggio 2022) Si torna a parlare di Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi. L’ex campionessa del GF Vip 6 è stata avvistata con “Mister Italia 2018” in occasioni a dir poco sospette. I due sono stati pizzicati a Roma e nel video del paparazzo la si può vedere seduta al tavolo di un bar proprio con Bonaccorsi. L’uomo tra l’altro è un caro amico Alex Belli e naturalmente c’è chi ha pensato che sia stato proprio quest’ultimo a combinare l’incontro. A riguardo, proprio Alex Belli aveva raccontato: “La factory purtroppo crea dei match pazzeschi. Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì, lui si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In verità Jessica e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Si torna a parlare die Simone Bonaccorsi. L’ex campionessa del GF Vip 6 è stata avvistata con “Mister Italia 2018” in occasioni a dir poco sospette. I due sono stati pizzicati a Roma e nel video del paparazzo la si può vedere seduta al tavolo di un bar proprio con Bonaccorsi. L’uomo tra l’altro è un caro amico Alex Belli e naturalmente c’è chi ha pensato che sia stato proprio quest’ultimo a combinare l’incontro. A riguardo, proprio Alex Belli aveva raccontato: “La factory purtroppo crea dei match pazzeschi. Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì,si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In veritàe Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di ...

