Inzaghi dopo il successo in Coppa Italia: “Ci tenevo particolarmente” (Di giovedì 12 maggio 2022) Simone Inzaghi ha vinto il suo secondo trofeo da allenatore dell’Inter, battendo la Juventus nella finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro è stato intercettato ai microfoni di Canale 5 e ha parlato del match. Di seguito le sue parole. Inzaghi Juventus InterSulla partita: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario forte. Siamo stati bravi nella prima mezz’ora, nel secondo tempo abbiamo approcciato male. La squadra però non molla mai, ho avuto risposte da loro dall’inizio della stagione. Abbiamo ancora due partite di campionato ma è giusto goderci questo momento. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per i tifosi che sono magnifici“. Sulla Coppa Italia: “tenevo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Simoneha vinto il suo secondo trofeo da allenatore dell’Inter, battendo la Juventus nella finale di. Il tecnico nerazzurro è stato intercettato ai microfoni di Canale 5 e ha parlato del match. Di seguito le sue parole.Juventus InterSulla partita: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario forte. Siamo stati bravi nella prima mezz’ora, nel secondo tempo abbiamo approcciato male. La squadra però non molla mai, ho avuto risposte da loro dall’inizio della stagione. Abbiamo ancora due partite di campionato ma è giusto goderci questo momento. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per i tifosi che sono magnifici“. Sulla: “...

Advertising

FBiasin : Aggiornamento: -Ottavi di #Champions dopo 11 anni. -#Supercoppa. -#CoppaItalia. -Secondo posto in campionato, mal… - juventusfc : ??? @chiellini: «L'@Inter è una squadra forte e completa, ha grandissimi giocatori e dovremo essere bravi a contrast… - FBiasin : “Se #Inzaghi non vincesse lo scudetto la sua stagione sarebbe un fallimento?”. - Ottavi di #Champions dopo 11 anni… - JanoSavina : RT @FBiasin: Aggiornamento: -Ottavi di #Champions dopo 11 anni. -#Supercoppa. -#CoppaItalia. -Secondo posto in campionato, mal che vada.… - falombard : RT @CucchiRiccardo: Accolto con qualche scetticismo, credo che #Inzaghi abbia dimostrato il suo valore: #Supercoppa e #CoppaItalia portate… -