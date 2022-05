Internazionali | eliminato Nadal | lo spagnolo fuori al terzo turno

(Di giovedì 12 maggio 2022) Rafaelè statonegli ottavi di finale deglid'Italia di tennis : Denis Shapovalov lo ha sconfitto per 1 - 6, 7 - 5, 6 - 2 dopo 2h35' di match. Il canadese nei quarti di ...

Rafael Nadal è stato eliminato negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis: Denis Shapovalov lo ha sconfitto per 1-6, 7-5, 6-2 dopo 2h35' di match. Il canadese nei quarti di finale incontrerà il norvegese Casper Ruud.