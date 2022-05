Internazionali d’Italia Roma 2022: l’Italia punta su Sinner. Djokovic sfida Wawrinka, Nadal contro Shapovalov (Di giovedì 12 maggio 2022) È un altro giorno agli Internazionali d’Italia 2022 e si avvicina sempre più la fase calda della manifestazione. Sulla terra rossa di Roma si disputeranno oggi tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare e diversi match di doppio e lo spettacolo di certo non mancherà. In casa Italia c’è grande attesa per Jannik Sinner, anche se l’altoatesino non sarà l’unico azzurro che scenderà in campo nella giornata odierna. L’incontro più atteso di oggi per noi del Bel Paese è sicuramente quello tra Sinner e Filip Krajinovic. Sulla carta il nostro portacolori partirà favorito, ma non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario. Tra i due c’è solo un precedente: risale alla semifinale dell’ATP 250 di Sofia del 2021, dove l’altoatesino si impose in due set prima di ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) È un altro giorno aglie si avvicina sempre più la fase calda della manifestazione. Sulla terra rossa disi disputeranno oggi tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare e diversi match di doppio e lo spettacolo di certo non mancherà. In casa Italia c’è grande attesa per Jannik, anche se l’altoatesino non sarà l’unico azzurro che scenderà in campo nella giornata odierna. L’inpiù atteso di oggi per noi del Bel Paese è sicuramente quello trae Filip Krajinovic. Sulla carta il nostro portacolori partirà favorito, ma non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario. Tra i due c’è solo un precedente: risale alla semifinale dell’ATP 250 di Sofia del 2021, dove l’altoatesino si impose in due set prima di ...

