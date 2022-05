Internazionali di tennis: Djokovic e Zverev ai quarti di finale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – I grandi tennisti dell’Atp sono ai quarti di finale agli Internazionali di tennis. Sasha Zverev li ha conquistati vincendo con l’australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-6, con lui accede alla gara per le semifinali anche Novak Djokovic. Quest’ultimo che si gode Roma in questi giorni, anche giocando a golf, si è fatto portavoce dei colleghi, invitando il circuito dell’Atp ad organizzare le partite di sera tardi, per evitare stress e stanchezze eccessive. Intanto Nole prosegue il cammino al Foro Italico, dopo aver superato Stan Wawrinka, per un doppio personale senza storia di 6-2. E per ultimo c’è il quarto di casa più atteso Sinner giocherà con Tsitsipas (leggi qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – I granditi dell’Atp sono aidiaglidi. Sashali ha conquistati vincendo con l’australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-6, con lui accede alla gara per le semifinali anche Novak. Quest’ultimo che si gode Roma in questi giorni, anche giocando a golf, si è fatto portavoce dei colleghi, invitando il circuito dell’Atp ad organizzare le partite di sera tardi, per evitare stress e stanchezze eccessive. Intanto Nole prosegue il cammino al Foro Italico, dopo aver superato Stan Wawrinka, per un doppio personale senza storia di 6-2. E per ultimo c’è il quarto di casa più atteso Sinner giocherà con Tsitsipas (leggi qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...

