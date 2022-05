Internazionali BNL d’Italia, Binaghi: “Stiamo battendo i record d’incassi dello sport italiano” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Stiamo battendo i record di incassi dello sport italiano, superando i 15,6 milioni del Gran Premio di Monza del 2019. E dovremmo superare i 230mila spettatori paganti. Nessuno nello sport in Italia con manifestazioni ricorrenti come la nostra ha mai fatto così”. A parlare è il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, a margine del brindisi istituzionale che si è tenuto a via Condotti per celebrare la partnership tra gli Internazionali Bnl d’Italia e le associazioni produttive e con i commercianti della Capitale. E si sofferma anche sui singoli: “Sinner? Bisogna avere pazienza. Io capisco che voi abbiate fretta, io ne ho più di voi perché non si vede uno così da anni. Ma non c’è solo Sinner, ci sono Berrettini, ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) “di incassi, superando i 15,6 milioni del Gran Premio di Monza del 2019. E dovremmo superare i 230mila spettatori paganti. Nessuno nelloin Italia con manifestazioni ricorrenti come la nostra ha mai fatto così”. A parlare è il presidente della Federtennis, Angelo, a margine del brindisi istituzionale che si è tenuto a via Condotti per celebrare la partnership tra gliBnle le associazioni produttive e con i commercianti della Capitale. E si sofferma anche sui singoli: “Sinner? Bisogna avere pazienza. Io capisco che voi abbiate fretta, io ne ho più di voi perché non si vede uno così da anni. Ma non c’è solo Sinner, ci sono Berrettini, ...

