Inter, la Coppa Italia è tua (Di giovedì 12 maggio 2022) E' stata una corrida di rara intensità emotiva, a tratti bellissima nei continui ribaltamenti di fronte, vinta dall'Inter che ha coronato così la sua stagione in attesa di vedere come andrà a finire la volata scudetto. Ha perso la Juventus, che esce dall'annata a secco di successi contro le altre big del calcio Italiano pur avendo un potenziale inespresso, confermato anche nella notte dell'Olimpico per come a tratti è stata capace di mettere all'angolo l'avversaria, dominarla e arrivare a un passo dal colpo del ko. L'Inter conquista l'ottava Coppa Italia della sua storia, Allegri rimane senza titoli e con lui un club che non conosceva questa esperienza da un decennio: ridotta all'osso ecco la sintesi della finale che ha tenuto dentro tutto, comprese le solite polemiche per le decisioni arbitrali di cui ... Leggi su panorama (Di giovedì 12 maggio 2022) E' stata una corrida di rara intensità emotiva, a tratti bellissima nei continui ribaltamenti di fronte, vinta dall'che ha coronato così la sua stagione in attesa di vedere come andrà a finire la volata scudetto. Ha perso la Juventus, che esce dall'annata a secco di successi contro le altre big del calciono pur avendo un potenziale inespresso, confermato anche nella notte dell'Olimpico per come a tratti è stata capace di mettere all'angolo l'avversaria, dominarla e arrivare a un passo dal colpo del ko. L'conquista l'ottavadella sua storia, Allegri rimane senza titoli e con lui un club che non conosceva questa esperienza da un decennio: ridotta all'osso ecco la sintesi della finale che ha tenuto dentro tutto, comprese le solite polemiche per le decisioni arbitrali di cui ...

