Inter Dybala | incontro Marotta Antun | nerazzurri in pole I dettagli dell’offerta

(Di giovedì 12 maggio 2022), spuntano nuovi retroscena dopo la partita di Coppa Italia:avrebbe incontrato, agente dell’argentino L’sono sempre più vicini. Isono inper l’argentino e a rivelarlo è stato anche Tuttosport. Secondo il quotidiano,avrebbe incontrato, prima del match di Coppa Italia, l’agente del calciatore,. Una chiacchierata per far sapere le condizioni di ambo le parti. Un contratto quadriennale a 6 milioni a stagione l’offerta dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... in occasione del giallo a Brozovic per un fallo tattico su. Appena si vede sventolare l'...- e davvero non poteva essere il contrario - quando al 78' viene concesso il primo rigore all', ...Meglio Vlahovic nelle accelerazioni e nella costruzione del suo gol , cominciata da, ... È stata quella confusione continua sulla sinistra a riportare l'dentro una partita che stava ... Dybala ride dopo il terzo gol dell’Inter: Allegri lo toglie subito, ma la verità è un’altra Due ore di football divertente, coppa all'Inter con merito e superiorità tecnica ... una follia come la marcatura di Brozovic affidata a Dybala, per i cambi ritardati, riassunto di una stagione ...La Juventus ha perso la finale di coppa Italia e chiuderà la stagione senza un titolo; Agnelli, però, sembra aver subito preso una decisione.