Inter, De Vrij: “Usciti male dallo spogliatoio, ma abbiamo reagito alla grande” (Di giovedì 12 maggio 2022) grande festa per l’Inter, che ha battuto ai supplementari la Juventus nella finale di Coppa Italia 2022. Alessandro Bastoni, dopo aver fatto irruzione durante l’Intervista di Handanovic, ha parlato brevemente a InterTv. “La mia gamba sta bene. Era importante per me essere presente qua e stare col gruppo – ha detto il difensore nerazzurro -. È stata una bella stagione, vorremmo finirla al meglio. Sappiamo che non dipende solo da noi, sicuramente daremo il massimo in queste due partite“. Il riferimento è chiaramente alla volata Scudetto contro il Milan, che ha nelle mani il proprio destino. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di InterTv anche Stefan de Vrij: “C’è grande soddisfazione per questa vittoria, sono contentissimo. Avevamo sofferto ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022)festa per l’, che ha battuto ai supplementari la Juventus nella finale di Coppa Italia 2022. Alessandro Bastoni, dopo aver fatto irruzione durante l’vista di Handanovic, ha parlato brevemente aTv. “La mia gamba sta bene. Era importante per me essere presente qua e stare col gruppo – ha detto il difensore nerazzurro -. È stata una bella stagione, vorremmo finirla al meglio. Sappiamo che non dipende solo da noi, sicuramente daremo il massimo in queste due partite“. Il riferimento è chiaramentevolata Scudetto contro il Milan, che ha nelle mani il proprio destino. Al termine del match, ha parlato ai microfoni diTv anche Stefan de: “C’èsoddisfazione per questa vittoria, sono contentissimo. Avevamo sofferto ...

juventusfc : 97’ | Dopo aver consultato il VAR, secondo rigore per l’Inter per il contatto tra de Ligt e de Vrij. #JuveInter [2… - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, con De Vrij rinnovo da accelerare. Per non perdere una grossa plusvalenza - sportface2016 : #JuventusInter, Stefan #DeVrij: 'Siamo usciti male dallo spogliatoio, ma abbiamo reagito alla grande' #CoppaItalia - Fantacalcio : Inter, De Vrij: 'C'è stato un problema nel secondo tempo' - lum3ll : @it_inter De Vrij di nuovo sugli scudi, gran partita... Handa solita sciagura, Dzeko invisibile. Correa inutile però, 6 troppo buono... -