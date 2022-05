Inter, Coppa Italia con vista scudetto: il primo coro in aereo è contro il Milan (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la vittoria della Coppa Italia, i giocatori dell'Inter fanno partire il coro in aereo contro il Milan. Lo scudetto è un chiodo fisso Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la vittoria della, i giocatori dell'fanno partire ilinil. Loè un chiodo fisso

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - erickthohir : Campioni del Coppa Italia!! ?? Forever #ForzaInter - fcin1908it : Zhang: “Coppa Italia nella storia, ma stagione non finita. La strada è quella giusta” - killaria_ : Lei intonando OLE OLE INTER per celebrare la coppa italia REGINA -