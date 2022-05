Inquinamento, Corte Ue condanna l'Italia per la qualità dell'aria - Pianura lombarda e Sicilia tra le aree più inquinate (Di giovedì 12 maggio 2022) Per 8 anni, dal 2010 al 2018, in città come Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma e nel comune di Genova superato il limite di 40 microgrammi di i biossido d'azoto per metro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) Per 8 anni, dal 2010 al 2018, in città come Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma e nel comune di Genova superato il limite di 40 microgrammi di i biossido d'azoto per metro ...

