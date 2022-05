Incendio in un’azienda agricola, vigilantes dell’Ivri mettono in fuga tre persone (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Poteva finire sicuramente molto peggio. I danni potevano essere maggiori se non fossero intervenuti in maniera repentina le guardie giurate della Ivri che hanno messo in fuga tre persone intende ad appiccare un Incendio doloso ai danni di un’azienda agricola di Eboli. L’episodio si è verificato ieri notte, intorno alle 2:00, quando le Guardie Giurate Sicuritalia IVRI hanno segnalato ai Vigili del Fuoco un Incendio divampato in località Ferro Favone all’interno di un’azienda agricola, in prossimità di un’area dove erano parcheggiati dei mezzi da lavoro. Le Guardie Giurate, durante il consueto pattugliamento di zona, si sono imbattute in un rogo e avvistato tre soggetti che, alla vista dei vigilantes, si sono dati ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Poteva finire sicuramente molto peggio. I danni potevano essere maggiori se non fossero intervenuti in maniera repentina le guardie giurate della Ivri che hanno messo intreintende ad appiccare undoloso ai danni didi Eboli. L’episodio si è verificato ieri notte, intorno alle 2:00, quando le Guardie Giurate Sicuritalia IVRI hanno segnalato ai Vigili del Fuoco undivampato in località Ferro Favone all’interno di, in prossimità di un’area dove erano parcheggiati dei mezzi da lavoro. Le Guardie Giurate, durante il consueto pattugliamento di zona, si sono imbattute in un rogo e avvistato tre soggetti che, alla vista dei, si sono dati ...

