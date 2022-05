In Spagna sono sicuri: De Jong vola in Premier League! (Di giovedì 12 maggio 2022) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ” intonava il cantautore romano Antonello Venditti. Proprio di un grande amore e di un grande ritorno parla la trattativa di calciomercato riguardante De Jong. Secondo quanto riportato da Jijantes, il trasferimento del centrocampista olandese al Manchester United, dove ad attenderlo ci sarà il suo mentore Erik Ten Hag, è praticamente definito. Fu proprio il futuro l’allenatore dei Red Devils a lanciare il talento in prima squadra all’Ajax. Da quel momento 57 presenze condite dalla finale di Champions League sfiorata nel 2019. Dopo la semifinale, la dura separazione, d’altronde al tempo 18 anni erano pochi per promettersi il futuro, ma il tecnico ritrova un pupillo più maturo e con tanta voglia di tornare protagonista. Ten Hag United De Jong De Jong potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ” intonava il cantautore romano Antonello Venditti. Proprio di un grande amore e di un grande ritorno parla la trattativa di calciomercato riguardante De. Secondo quanto riportato da Jijantes, il trasferimento del centrocampista olandese al Manchester United, dove ad attenderlo ci sarà il suo mentore Erik Ten Hag, è praticamente definito. Fu proprio il futuro l’allenatore dei Red Devils a lanciare il talento in prima squadra all’Ajax. Da quel momento 57 presenze condite dalla finale di Champions League sfiorata nel 2019. Dopo la semifinale, la dura separazione, d’altronde al tempo 18 anni erano pochi per promettersi il futuro, ma il tecnico ritrova un pupillo più maturo e con tanta voglia di tornare protagonista. Ten Hag United DeDepotrebbe ...

