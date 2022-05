In 19 Stati democratici USA proposte misure per tutelare i giovani transgender (Di giovedì 12 maggio 2022) Il senatore californiano Scott Wiener, l’LGBTQ Victory Institute, Equality California e Planned Parenthood Affiliates of California hanno annunciato martedì 3 maggio l’introduzione a livello nazionale di una legge che prevede la tutela dei minori trans in 19 Stati. Questo sforzo coordinato nasce in risposta alle recenti azioni intraprese dagli Stati conservatori, come l’Alabama e il Texas, dove ad esempio il governatore Gregg Abbott ha dato ordine alle autorità statali di prendere in considerazione l’affidamento di bambini transgender, anche se un giudice ha temporaneamente bloccato tali indagini. Altri hanno approvato misure che vietano ai giovani transgender trattamenti sanitari che consentano loro di affermare il proprio genere. Per contrastare questo tipo di iniziative, oltre a ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Il senatore californiano Scott Wiener, l’LGBTQ Victory Institute, Equality California e Planned Parenthood Affiliates of California hanno annunciato martedì 3 maggio l’introduzione a livello nazionale di una legge che prevede la tutela dei minori trans in 19. Questo sforzo coordinato nasce in risposta alle recenti azioni intraprese dagliconservatori, come l’Alabama e il Texas, dove ad esempio il governatore Gregg Abbott ha dato ordine alle autorità statali di prendere in considerazione l’affidamento di bambini, anche se un giudice ha temporaneamente bloccato tali indagini. Altri hanno approvatoche vietano aitrattamenti sanitari che consentano loro di affermare il proprio genere. Per contrastare questo tipo di iniziative, oltre a ...

