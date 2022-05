Impressionante cambiamento dopo ‘Vite al Limite’: come è oggi Marla McCants (Di giovedì 12 maggio 2022) E’ stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan, ricordate Marla McCants a Vite al Limite? Il suo cambiamento è Impressionante! Traumi, paure, fallimenti, determinano nella mente di chi li subisce degli schemi da cui è difficile uscire. C’è chi si rifugia così nel cibo pensando che quella possa essere l’unica soluzione possibile fin quando poi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 12 maggio 2022) E’ stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan, ricordatea Vite al Limite? Il suo! Traumi, paure, fallimenti, determinano nella mente di chi li subisce degli schemi da cui è difficile uscire. C’è chi si rifugia così nel cibo pensando che quella possa essere l’unica soluzione possibile fin quando poi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

peppe937 : @pap1pap Anche calha ha avuto un cambiamento impressionante per me da inizio stagione, corre, pressa, da l anima in… - ElisabettaMung1 : @blvssomdiary Il cambiamento di Alex è impressionante è FANTASTICO - LaConte16747990 : @lexiexoxoo Io l’avevo rivista recentemente. Ha colpito anche me. Appartiene al Marco sbruffone e arrogante. Non cr… - vice1959 : GESU' E' DI RITORNO ORA!: IO, DIO, HO SUPPLICATO L’UOMO DI TORNARE A ME, MA ... -