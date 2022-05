Importante notizia sul futuro della Lazio: possibile svolta (Di giovedì 12 maggio 2022) Changpeng Zhao, CEO di Binance, nonchè 99esimo uomo più ricco al mondo secondo Bloomberg, potrebbe essere interessato all’acquisto della Lazio. Il dirigente d’affari cinese-canadese è sbarcato a Roma e in giornata incontrerà l’attuale presidente della Lazio Claudio Lotito. Al termine di un incontro con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, il CEO si è espresso così in merito alla possibile acquisizione del club capitolino: “Di solito non compriamo squadre di calcio perché non sapremmo come gestirle, ma possiamo aiutare ad emettere fan token ed aumentare il coinvolgimento dei tifosi, potremmo diventare mainer o investitori. Vogliamo aiutare il club ad entrare nel nuovo mondo delle cryptovalute, cosa che sono convinto aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie, anche ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Changpeng Zhao, CEO di Binance, nonchè 99esimo uomo più ricco al mondo secondo Bloomberg, potrebbe essere interessato all’acquisto. Il dirigente d’affari cinese-canadese è sbarcato a Roma e in giornata incontrerà l’attuale presidenteClaudio Lotito. Al termine di un incontro con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, il CEO si è espresso così in merito allaacquisizione del club capitolino: “Di solito non compriamo squadre di calcio perché non sapremmo come gestirle, ma possiamo aiutare ad emettere fan token ed aumentare il coinvolgimento dei tifosi, potremmo diventare mainer o investitori. Vogliamo aiutare il club ad entrare nel nuovo mondo delle cryptovalute, cosa che sono convinto aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie, anche ...

