Ilary Blasi massacrata, i coniugi Russo non piacciono e il pubblico si rivolta contro di lei (Di giovedì 12 maggio 2022) Manca sempre meno alla finale dell'Isola dei Famosi prevista per il prossimo mese, ma nonostante questo le polemiche non tendono a placarsi. Nello specifico al centro di numerose critiche vi troviamo ormai da diverse settimane i coniugi Russo e quindi Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Ma non solo, nelle ultime ore a finire al centro della polemica sono stati anche la conduttrice del reality Ilary Blasi e gli autori del reality. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po' di chiarezza. Laura Maddaloni e Clemente Russo al centro della polemica Continua a trovarsi al centro di una grossa polemica la coppia dell'Isola dei Famosi formata da Clemente Russo e dalla moglie Laura Maddaloni. I coniugi infatti si sono trovati più volte ...

