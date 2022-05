Il Volo vita privata, successi e carriera: chi sono i tre componenti del trio canoro ospiti all’Eurovision 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Nato come trio canoro e ormai celebre a livello internazionale, Il Volo vanta una brillante carriera costellata di grandi successi. Il percorso di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è cominciato più di 10 anni fa a Ti lascio una canzone. Adesso si preparano a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino nella serata del 12 maggio. Il Volo: esordi, primi successi e collaborazioni Piero, Ignazio e Gianluca esordiscono nel 2009 presentandosi come singoli partecipanti al talent show per ragazzi di Rai 1 Ti lascio una canzone. Sarà il regista del programma Roberto Cenci ha spingerli a diventare un trio, formazione con cui li nota Michele Torpedine, manager di Andrea Bocelli, Giorgia e Biagio Antonacci. Da quel momento ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Nato comee ormai celebre a livello internazionale, Ilvanta una brillantecostellata di grandi. Il percorso di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è cominciato più di 10 anni fa a Ti lascio una canzone. Adesso si preparano a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino nella serata del 12 maggio. Il: esordi, primie collaborazioni Piero, Ignazio e Gianluca esordiscono nel 2009 presentandosi come singoli partecipanti al talent show per ragazzi di Rai 1 Ti lascio una canzone. Sarà il regista del programma Roberto Cenci ha spingerli a diventare un, formazione con cui li nota Michele Torpedine, manager di Andrea Bocelli, Giorgia e Biagio Antonacci. Da quel momento ...

