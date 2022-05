Il Volo si esibisce all’Eurovision senza Gianluca Ginoble (Di giovedì 12 maggio 2022) L’esibizione de Il Volo Questa sera ad arrivare come ospiti speciali dell’Eurovision 2022 sono stati Il Volo. La partecipazione del gruppo alla kermesse musicale era stata annunciata già diversi giorni fa. Tuttavia alcune ore fa si è temuto che i tre tenori non potessero salire sul palco. Gianluca Ginoble infatti è risultato positivo al Covid, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’esibizione de IlQuesta sera ad arrivare come ospiti speciali dell’Eurovision 2022 sono stati Il. La partecipazione del gruppo alla kermesse musicale era stata annunciata già diversi giorni fa. Tuttavia alcune ore fa si è temuto che i tre tenori non potessero salire sul palco.infatti è risultato positivo al Covid, L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Gianluca Ginoble, positivo al covid, si esibisce virtualmente con Il Volo: l’esibizione da brividi #Eurovision - noncisonoo : MA PERCHÉ QUELLO DEL VOLO SI ESIBISCE IN DAD, VOLO LETTERALMENTE???? #EUROVISION - elickzs : IL VOLO CHE SI ESIBISCE ALL’EUROVISION IN DID HO LE LACRIME - robs_mag : RT @ilnasodiVoldy: Non 1/3 del volo che si esibisce in dad #Eurovision - ilnasodiVoldy : Non 1/3 del volo che si esibisce in dad #Eurovision -