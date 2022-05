Il Tottenham di Conte affonda l’Arsenal ed è a -1 dalla Champions: 3-0 finale, doppietta di Kane (Di giovedì 12 maggio 2022) tre gol del Tottenham, due di Harry Kane. Antonio Conte cala il tris contro l’Arsenal e sale a -1 dai Gunners quarti. A due giornate dalla... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) tre gol del, due di Harry. Antoniocala il tris controe sale a -1 dai Gunners quarti. A due giornate...

Advertising

pisto_gol : #Klopp boccia #Conte “Il Tottenham ha avuto il 36% di possesso-palla: sono un club di livello mondiale, dovrebbero… - GoalItalia : 'Non siamo a un funerale, stiamo parlando di calcio' 'Nella mia vita è successo di peggio e sono ancora qui' Jurg… - GoalItalia : Conte su Kulusevski: 'E' in prestito ma è un affare già fatto, ufficiosamente è del Tottenham' ????? - sportli26181512 : Conte-Tottenham, incontro per il futuro: A fine stagione è in programma un incontro tra Antonio Conte e la dirigenz… - CalcioPillole : Il #Tottenham di Antonio #Conte vince il 'North London Derby' contro l'#Arsenal con un secco 3-0. Doppietta di Kane… -