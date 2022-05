Il sondaggio: per il 25% degli italiani Draghi è succube di Biden. Ma la fiducia nel premier cresce (Di giovedì 12 maggio 2022) Un sondaggio di Euromedia Research illustrato oggi da Alessandra Ghisleri sulla Stampa dice che il consenso nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi cresce, ma il 24,5% del campione pensa che il premier sia succube di Biden. Su questa posizione si trovano il 41,2% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 28,2% degli elettori M5s e il 23,0% di chi vota Lega. L’elettorato del Pd è invece convinto che le posizioni del nostro Presidente del Consiglio siano in difesa della pace (32,1%), o a tutela del nostro paese (29,9%), come quasi il 40,0% dei sostenitori di Fi. In un mese la fiducia nei confronti di Draghi è cresciuta di quasi due punti, ovvero dal 47,4% al 49,2%. Mentre secondo il campione ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Undi Euromedia Research illustrato oggi da Alessandra Ghisleri sulla Stampa dice che il consenso nei confronti del presidente del Consiglio Mario, ma il 24,5% del campione pensa che ilsiadi. Su questa posizione si trovano il 41,2%elettori di Fratelli d’Italia, il 28,2%elettori M5s e il 23,0% di chi vota Lega. L’elettorato del Pd è invece convinto che le posizioni del nostro Presidente del Consiglio siano in difesa della pace (32,1%), o a tutela del nostro paese (29,9%), come quasi il 40,0% dei sostenitori di Fi. In un mese lanei confronti diè cresciuta di quasi due punti, ovvero dal 47,4% al 49,2%. Mentre secondo il campione ...

