Il senno di prima. I bambini e la guerra: elogio delle madri scudo (Di giovedì 12 maggio 2022) Ricordate Kim Phúc, la bimba vietnamita protagonista della fotografia simbolo della guerra in Vietnam? La vediamo correre nuda, sconvolta, in lacrime dopo che il napalm ha bruciato il suo villaggio. Con lei ci sono altri bambini in fuga, terrorizzati. Gli unici adulti sono sullo sfondo, soldati che avanzano con cautela, armi in mano. Confrontiamo questa foto con una delle tante scattate durante l’invasione dell’Ucraina che, mentre sto scrivendo è ancora in corso. Non è l’unica guerra in corso nel mondo ma tocca l’Europa e quindi ha un risalto mediatico ben superiore a tutte le altre. Leggi anche › La guerra nei disegni dei bambini: oltre all’angoscia, la speranza e l’ottimismo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Ricordate Kim Phúc, la bimba vietnamita protagonista della fotografia simbolo dellain Vietnam? La vediamo correre nuda, sconvolta, in lacrime dopo che il napalm ha bruciato il suo villaggio. Con lei ci sono altriin fuga, terrorizzati. Gli unici adulti sono sullo sfondo, soldati che avanzano con cautela, armi in mano. Confrontiamo questa foto con unatante scattate durante l’invasione dell’Ucraina che, mentre sto scrivendo è ancora in corso. Non è l’unicain corso nel mondo ma tocca l’Europa e quindi ha un risalto mediatico ben superiore a tutte le altre. Leggi anche › Lanei disegni dei: oltre all’angoscia, la speranza e l’ottimismo ...

