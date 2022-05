Il presidente e la premier della Finlandia | «Aderiamo alla Nato al più presto possibile»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 maggio 2022) IlSauli Niinistö e la prima ministra Sanna Marin hanno affermato in una dichiarazione congiunta che il paese deve presentare domanda per far parte dell’alleanza militare. «Ladeve fare domanda per l’adesionesenza indugio», hanno affermato Niinisto e Marin in una dichiarazione congiunta riportata da Reuters. La, che condivide un confine di 1.300 km (810 miglia) con la Russia, è rimasta finora al di fuori del Trattato del Nord Atlantico per mantenere relazioni amichevoli con il suo vicino. «Ci auguriamo che i passi ancora necessari per prendere questa decisione vengano fatti rapidamente entro i prossimi giorni», fanno sapere adesso ile la ...