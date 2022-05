Il presidente degli Alpini | «Mi scuso con le ragazze molestate a Rimini ma non fermate le adunate»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Sebastiano Favero,dell’Associazione nazionale, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si scusa con leoggetto di molestie durante il raduno di. Il punto di partenza del ragionamento di Favero è che adesso ci sono «fatti concreti», ovvero le prime denunce presentate. «Faremo di tutto, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i responsabili. E se sono appartenenti alla nostra associazione, prenderemo provvedimenti molto forti». Riccardo Bruno ricorda a Favero che episodi simili erano accaduti anche nelledi Trento e Milano: «Avevamo già fatto delle azioni di sensibilizzazione. Evidentemente non sono bastate e faremo di più, anche con maggiori controlli durante le manifestazioni. Tuttavia tutti gli episodi non sono avvenuti negli ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @MatteoRenzi: 'Quest'idea che prima di andare dal Presidente degli Stati Uniti si debba andare in Par… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi incontra la @SpeakerPelosi della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti In diretta da Was… - stanzaselvaggia : Quello che è inquietante è che nella risposta di Sebastiano Favero, presidente del Corpo degli Alpini, c’è il probl… - Blackskorpion4 : RT @lastoriadioggi: Nella Conferenza di Potsdam, l’ultimo dei vertici tra le grandi potenze vincitrici della seconda guerra mondiale svolta… - askanews_ita : Il presidente degli #Alpini chiede scusa alle ragazze: gesti inaccettabili -

Non si ricandidano nemmeno due protagonisti dell'amministrazione Cialente, l'ex assessore alla Ricostruzione, Piero Di Stefano , e l'ex assessore Maurizio Capri,dell'Ordine...... ha affermato: ' In autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzoitaliani, lo ... Dal suo canto Giorgio Palù ,dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nel corso di un'...«E le direi che chi si è comportato in quel modo non è un vero alpino» Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale alpini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si scusa con ...Indagine Ipsos: se le aziende faticano a trovare manodopera è colpa di stipendi troppo bassi. Il presidente di Legacoop: «C’è una frattura tra cittadini e imprese che va affrontata subito». Il 45% chi ...