Il Parco Taburno Camposauro entra nelle scuole | a Cautano arriva l’assessore Fortini VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un nuovo appuntamento per l’Entedel. Un discorso proteso al conseguimento e consolidamento della domanda di trasformazione in Patrimonio Unesco. Stavolta il discorso si è allargato allecon l’invito dei dirigenti scolastici, dell’area delovviamente, per promuovere percorsi educativi da inserire all’interno delle aule. Perché il mantenimento e lo sviluppo di quello che è sempre stato definito, e non a torto, un vero tesoro, passa per l’educazione e la crescita del senso civile degli adolescenti. Padrone di casa, ovviamente, Costantino Caturano, presidente dell’EnteIn tal senso, si spiega positivamente l’appoggio della Regione Campania, con l’arrivo a...