Il Paraguay è sempre più importante per il traffico della droga (Di giovedì 12 maggio 2022) Il procuratore Marcelo Pecci, ucciso questa settimana, aveva condotto un'enorme indagine che riguardava milioni di dollari e vari politici locali Leggi su ilpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Il procuratore Marcelo Pecci, ucciso questa settimana, aveva condotto un'enorme indagine che riguardava milioni di dollari e vari politici locali

Advertising

Davideopreis : RT @ilpost: Il Paraguay è sempre più importante per il traffico della droga - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il Paraguay è sempre più importante per il traffico della droga - ilpost : Il Paraguay è sempre più importante per il traffico della droga - emigrante81 : RT @GenCar5: IMPORTANTE Giudice paraguaiano Marcelo Pecci, tra i massimi esperti di #narcotraffico e riciclaggio in America Latina è stato… - GigliolaZomer : RT @GenCar5: IMPORTANTE Giudice paraguaiano Marcelo Pecci, tra i massimi esperti di #narcotraffico e riciclaggio in America Latina è stato… -