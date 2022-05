Il nuovo Franchi tra muro viola e posti “reclinabili”

Advertising

CalcioFinanza : #Fiorentina: il nuovo stadio Artemio Franchi tra un 'muro viola' e posti reclinabili - firenzeviola_it : ARCH. HIRSH, Muro viola nel nuovo Franchi hi-tech - Fiorentinanews : Hirsch: 'La Fiesole sarà un muro viola nel nuovo Franchi. La copertura dello #stadio produrrà energia per il quarti… - adri_bel77 : RT @MarinaCuollo: Nei giorni scorsi si è parlato molto delle parole di Elisabetta Franchi sulle assunzioni delle donne. Oggi trovate le mie… - ti_SIC : Contributo di 2'800'000 franchi per il nuovo laboratorio agricolo dell’OTAF a Vezia -

... oltre che alla durata extralarge, si deve anche al '' supershare di Auditel , che calcola la ... All'andata, la vittoria fuori casa per uno a zero della squadra di Max Allegri alaveva ......ilmanga Our Not So Lonely Planet Travel Guide di Mone Sorai. A dialogare con Paola Scrolavezza (ordinaria di Lingue e Letteratura Giapponese presso Unibo) c'erano infatti Renato(...L’architetto David Hirsch, a capo del progetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi, ha rilasciato un’intervista ... stiamo pensando di inserire sul retro delle nuove gradinate una serie di ...L’architetto David Hirsh, a capo del progetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi, ha rilasciato un’intervista ... E l’esperienza sarà totale: stiamo pensando di inserire sul retro delle ...