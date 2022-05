Il ministro Economia tedesco: "La Russia usa il gas come un'arma" (Di giovedì 12 maggio 2022) Il ministro dell'Economia e della Tutela ambientale tedesco, Robert Habeck, accusa la Russia di utilizzare l'energia "come un'arma", dopo le contro - sanzioni imposte da Mosca a oltre 30 aziende ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Ildell'e della Tutela ambientale, Robert Habeck, accusa ladi utilizzare l'energia "un'", dopo le contro - sanzioni imposte da Mosca a oltre 30 aziende ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell’Economia Franco, il Ministro della Transizione ecologi… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: 'Monitoriamo Ia situazione, ma il mercato puo' compensare il #gas che non arriva dalla #Russia'. Lo ha detto il ministr… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: 'Monitoriamo Ia situazione, ma il mercato puo' compensare il #gas che non arriva dalla #Russia'. Lo ha detto il ministr… - ultimenotizie : 'Monitoriamo Ia situazione, ma il mercato puo' compensare il #gas che non arriva dalla #Russia'. Lo ha detto il mi… - LaCnews24 : Rigassificatore a Gioia Tauro, il ministro Cingolani gela Occhiuto che però insiste: «Per noi è strategico»… -