Il Milan risponde a Sinner | “Mostra il tuo spirito rossonero” FOTO

Milan News

Mourinho trascina il popolo e il popoloin massa. José che oggi, per la cronaca, riceverà ... ma quando si guarda al livello di investimento di Inter,e Juventus, ci si rende conto che ...... comunque vada a finire la volata con il, anche se resterebbe la sensazione di uno scudetto ... Allegrisubito passando a tre in difesa con Bonucci. Troppo presto per metterla in ghiaccio: ... Il Milan risponde a Sinner: "Forza Jannik, mostra il tuo spirito rossonero" Dopo la vittoria nel "derby" contro Fabio Fognini, tennista italiano e tifoso dell'Inter, Jannik Sinner ha dedicato il suo messaggio sulla telecamera al Milan, scrivendo: "Forza Milan". Nella giornata ...I rossoneri, impegnati nella corsa Scudetto, pianificano le prossime mosse nel reparto offensivo. Dopo alcuni nomi noti, ne spuntano di nuovi molto interessanti.