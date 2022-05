Il maresciallo Fenoglio, nuova fiction Rai: ecco cosa sappiamo (Di giovedì 12 maggio 2022) Le fiction tratte da romanzi di successo hanno assicurato grandi ascolti alla Rai in questi anni e proprio per questo motivo continuerà a puntarci per la prossima stagione televisiva. Rai fiction, infatti, sta lavorando alle nuove produzione e tra queste c'è Il maresciallo Fenoglio che vedrà protagonista Alessio Boni nei panni del personaggio tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, il quale curerà anche la sceneggiatura dell'adattamento televisivo dei suoi libri insieme ad altri sceneggiatori. Il maresciallo Fenoglio: a breve le riprese della nuova fiction Rai con Alessio Boni Il maresciallo Fenoglio, la fiction tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio sarà la produzione di punta della Rai per la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 12 maggio 2022) Letratte da romanzi di successo hanno assicurato grandi ascolti alla Rai in questi anni e proprio per questo motivo continuerà a puntarci per la prossima stagione televisiva. Rai, infatti, sta lavorando alle nuove produzione e tra queste c'è Ilche vedrà protagonista Alessio Boni nei panni del personaggio tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, il quale curerà anche la sceneggiatura dell'adattamento televisivo dei suoi libri insieme ad altri sceneggiatori. Il: a breve le riprese dellaRai con Alessio Boni Il, latratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio sarà la produzione di punta della Rai per la ...

ottogattotto : @GraziaSanta Assolutamente d'accordo. Anche il personaggio del maresciallo Fenoglio mi piace molto. - ottogattotto : @RaffyM48 A me è sempre piaciuto, ho amato particolarmente gli episodi del maresciallo Fenoglio e il libro 'Le tre… - IlDucato : Lo scrittore @GianricoCarof, 'padre' del maresciallo Fenoglio, sarà a #Urbino il 20 e 21 maggio per la quinta edizi… - ZebukStaff : Una mutevole verità, Gianrico Carofiglio primo caso per il Maresciallo Fenoglio -