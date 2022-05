Il Manchester United vuole Osimhen | offre Martial

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 maggio 2022) IlVictor, io giocatore nigeriano viene valutato 110 milioni di euro dal Napoli. Un prezzo davvero molto alto che però i club della Premier League stanno prendendo in seria considerazione. L’Arsenal fa sul serio per, ma anche il Newcastle si è messo in scia. I Gunners sono il club maggiormente interessato al giocatore, ma ilpure è molto attivo. Il Napoli spera in un’asta e se arriverà l’offerta giusta allorasarà venduto. Anche perché De Laurentiis ha in mente una rivoluzione. In questa rivoluzione c’è anche la possibilità di cedere. Secondo quanto riferito da areanapoli ilha offerto...