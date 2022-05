Il grillino Ferrara fa un passo indietro, salta il candidato M5s al posto di Petrocelli: «Contro di me macchina del fango» (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha deciso di fare un passo indietro il senatore del M5s Gianluca Ferrara, indicato dalle ultime indiscrezioni di stampa come candidato alla presidenza della Commissione Esteri del Senato al posto di Vito Petrocelli. Sotto accusa nelle ultime ore per le sue posizioni critiche Contro Nato e Stati Uniti, Ferrara da vicepresidente era il nome più quotato per prendere il posto del senatore grillino costretto a lasciare la commissione Esteri di Palazzo Madama dopo le dimissioni di massa di tutti i componenti, dopo che le sue dichiarazioni filo-Putin. Ferrara ha deciso da subito di sfilarsi dal fuoco di fila delle critiche che già lo aveva messo nel mirino. Una «macchina del ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha deciso di fare unil senatore del M5s Gianluca, indicato dalle ultime indiscrezioni di stampa comealla presidenza della Commissione Esteri del Senato aldi Vito. Sotto accusa nelle ultime ore per le sue posizioni criticheNato e Stati Uniti,da vicepresidente era il nome più quotato per prendere ildel senatorecostretto a lasciare la commissione Esteri di Palazzo Madama dopo le dimissioni di massa di tutti i componenti, dopo che le sue dichiarazioni filo-Putin.ha deciso da subito di sfilarsi dal fuoco di fila delle critiche che già lo aveva messo nel mirino. Una «del ...

