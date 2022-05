Il gesto dei giocatori dell'Inter dopo il fischio finale, c'è il labiale: la frase all'arbitro, scoppia l'inferno (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Derby d'Italia è dell'Inter, ma non con poche polemiche. La finale di Coppa a Roma finisce 2-4 per la squadra di Simone Inzaghi, pronta ora a giocarsi lo Scudetto con il Milan fino alla fine per intanto lasciare la Juventus a zero titoli dopo 10 anni dall'ultima volta. Tra i protagonisti più chiacchierati del match c'è sicuramente l'arbitro Paolo Valeri, che ha dovuto fare i conti con una serie di situazioni complicate in campo e in panchina. Le sue decisioni hanno provocato reazioni differenti, lasciando naturalmente irritazione e malcontento nella squadra di Massimiliano Allegri, alla fine espulso per doppio giallo e furioso contro la panchina nerazzurra. Il labiale di Handanovic verso Valeri Motivo principale delle polemiche è sicuramente il rigore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Derby d'Italia è, ma non con poche polemiche. Ladi Coppa a Roma finisce 2-4 per la squadra di Simone Inzaghi, pronta ora a giocarsi lo Scudetto con il Milan fino alla fine per intanto lasciare la Juventus a zero titoli10 anni dall'ultima volta. Tra i protagonisti più chiacchierati del match c'è sicuramente l'Paolo Valeri, che ha dovuto fare i conti con una serie di situazioni complicate in campo e in panchina. Le sue decisioni hanno provocato reazioni differenti, lasciando naturalmente irritazione e malcontento nella squadra di Massimiliano Allegri, alla fine espulso per doppio giallo e furioso contro la panchina nerazzurra. Ildi Handanovic verso Valeri Motivo principalee polemiche è sicuramente il rigore del ...

Advertising

Ettore_Rosato : “Se ci sei, C46' è la campagna per destinare il 2x1000 a @ItaliaViva. Non costa nulla, basta semplicemente in fase… - infoitsport : NBA, Luka Doncic contro gli arbitri: fa il gesto dei soldi uscendo dal campo. VIDEO - pagliani_alex : Lo squat consiste nel movimento di accosciata che è uno dei sei schemi motori di base (spinta orizzontale, tirata o… - inviaggiosempre : @ancoraunavolta ?????? per non dire del gesto che fai quando dai lo straccio sotto il tavolo e dei girare le sedie cap… - Moige_genitori : @elenabonetti Grazie @elenabonetti! La nostra attività va avanti in tutela dei ragazzi, nonostante questo gesto -