Il generale Graziano: «Senza le armi all’Ucraina oggi Putin punterebbe a Moldavia, Georgia e Bosnia» (Di giovedì 12 maggio 2022) Il generale Claudio Graziano, attualmente al vertice del Comitato militare dell’Ue, è stato capo di Stato Maggiore dell’Esercito, capo dello Stato Maggiore della Difesa e comandante delle Forze Armate. oggi in un’intervista al Corriere della Sera spiega che è necessario dare armi all’Ucraina anche per evitare un’escalation del conflitto. Che potrebbe arrivare fino alla Georgia o alla Moldavia. «Con le locali controffensive ucraine siamo sicuramente nella terza fase di questa guerra. Il Piano A di Putin, infatti, prevedeva una campagna “veloce, economica e facile” per impadronirsi di Kiev e di altri punti chiave, catturare i leader del governo e forzare un accomodamento politico dall’Ucraina. Ossia l’instaurazione di un governo ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) IlClaudio, attualmente al vertice del Comitato militare dell’Ue, è stato capo di Stato Maggiore dell’Esercito, capo dello Stato Maggiore della Difesa e comandante delle Forze Armate.in un’intervista al Corriere della Sera spiega che è necessario dareanche per evitare un’escalation del conflitto. Che potrebbe arrivare fino allao alla. «Con le locali controffensive ucraine siamo sicuramente nella terza fase di questa guerra. Il Piano A di, infatti, prevedeva una campagna “veloce, economica e facile” per impadronirsi di Kiev e di altri punti chiave, catturare i leader del governo e forzare un accomodamento politico d. Ossia l’instaurazione di un governo ...

