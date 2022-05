Il generale Graziano rivela il piano segreto di Mosca: "Invadere altri due Stati, cosa dobbiamo fare subito" (Di giovedì 12 maggio 2022) Continuare a dare armi all'Ucraina per scongiurare l'invasione di Georgia e Moldavia: questa la convinzione del generale Claudio Graziano, capo del Comitato militare della Ue. "Per evitare che questa assertività russa si estenda ulteriormente è importante essere al fianco dell'Ucraina e impedire che il conflitto si allarghi", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo l'esperto, inoltre, le armi occidentali starebbero aiutando parecchio le forze di Kiev: "Nelle ultime ore l'esercito ucraino continua ad espandere il successo iniziale della sua controffensiva limitata intorno a Kharkiv". Diverse le condizioni in cui versano gli uomini di Putin: "Gli sforzi offensivi russi in altri settori del Donbass rimangono bloccati e inefficaci", ha spiegato Graziano. Che poi ha aggiunto: "Siamo sicuramente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Continuare a dare armi all'Ucraina per scongiurare l'invasione di Georgia e Moldavia: questa la convinzione delClaudio, capo del Comitato militare della Ue. "Per evitare che questa assertività russa si estenda ulteriormente è importante essere al fianco dell'Ucraina e impedire che il conflitto si allarghi", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo l'esperto, inoltre, le armi occidentali starebbero aiutando parecchio le forze di Kiev: "Nelle ultime ore l'esercito ucraino continua ad espandere il successo iniziale della sua controffensiva limitata intorno a Kharkiv". Diverse le condizioni in cui versano gli uomini di Putin: "Gli sforzi offensivi russi insettori del Donbass rimangono bloccati e inefficaci", ha spiegato. Che poi ha aggiunto: "Siamo sicuramente ...

