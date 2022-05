Il futuro di Perisic, c’è anche il Milan! Tutte le squadre alla finestra per il calciatore dell’Inter (Di giovedì 12 maggio 2022) “Con i giocatori importanti non si aspetta fino all’ultimo”. Le parole di Ivan Perisic, arrivate al termine della vittoriosa finale di Coppa Italia vinta dall’Inter sulla Juventus con doppietta dell’esterno croato, hanno movimentato l’ambiente nerazzurro che teme di perdere uno dei suoi uomini cardine. Perisic ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’Inter rimane convinta di riuscire a prolungare il contratto con il suo numero 14. Lo sono anche gli esperti Sisal che vedono il rinnovo con la formazione di Inzaghi a 2,75. Ovviamente, vista l’ottima seconda parte di stagione, sono tante le formazioni interessate a Perisic a cominciare dal Newcastle che, per la prossima stagione, punta a essere protagonista in Premier. I Magpies ritengono perfetto l’esterno croato sia per il calcio britannico che nel loro ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Con i giocatori importanti non si aspetta fino all’ultimo”. Le parole di Ivan, arrivate al termine della vittoriosa finale di Coppa Italia vinta dall’Inter sulla Juventus con doppietta dell’esterno croato, hanno movimentato l’ambiente nerazzurro che teme di perdere uno dei suoi uomini cardine.ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’Inter rimane convinta di riuscire a prolungare il contratto con il suo numero 14. Lo sonogli esperti Sisal che vedono il rinnovo con la formazione di Inzaghi a 2,75. Ovviamente, vista l’ottima seconda parte di stagione, sono tante le formazioni interessate aa cominciare dal Newcastle che, per la prossima stagione, punta a essere protagonista in Premier. I Magpies ritengono perfetto l’esterno croato sia per il calcio britannico che nel loro ...

Advertising

DiMarzio : .@Inter, le parole di #Marotta sull'interesse per #Dybala e il futuro di #Perisic - CalcioWeb : Le ultime dichiarazioni di #Perisic spaventano i tifosi dell'#Inter: tutte le squadre sull'esterno nerazzurro - theboss_1908 : @Ugo2975 @InterCM16 Su Perisic discorso differente. Lui in inverno si era preso del tempo per decidere futuro, dial… - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Perisic, doppietta e segnali di addio: 'Non si fa così coi giocatori importanti' #inter #perisic #sportmediaset https:/… - PressGiochi : Serie A. Perisic, futuro incerto dopo la Coppa Italia. Inter prima scelta: -