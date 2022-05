Il destino ribaltato di Finlandia e Svezia Il punto del prof Kallberg

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha rimesso in discussione alcuni capisaldi della geopolitica svedese. Dalla fine degli anni Quaranta, lacredeva che qualsiasi guerra in Europa sarebbe stata tra Russia o Unione Sovietica e Nato. In tal caso, lapoteva astenersi dal prendere parte al conflitto, evitando gli orrori della guerra e rimanendo neutrale (a meno che non fosse attaccata). La dottrina prevedeva la non alleanza in pace e la neutralità in guerra (in svedese: Allianfrihet i fred, neutralitet i krig). La terza parte non è mai stata dichiarata esplicitamente, ma è stata comunque compresa: se l’Unione Sovietica e il Patto di Varsavia l’avessero attaccata, laavrebbe immediatamente abbandonato la sua neutralità per unirsi all’alleanza occidentale, la Nato. Questa linea di pensiero svedese si basava sul presupposto fondamentale ...