Il Covid non è finito: ora è cruciale colmare la disuguaglianza globale nelle vaccinazioni (Di giovedì 12 maggio 2022) di Sara Albiani, policy advisor per la salute globale di Oxfam Italia Ormai da quasi 3 mesi, l’attenzione dei media e del dibattito pubblico sulla pandemia Covid-19 è fortemente calata di fronte al dramma ucraino. Tuttavia, la crisi sanitaria non è affatto cessata. Nei giorni scorsi, infatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che sebbene i contagi e i decessi per Covid-19 continuino a diminuire, stiamo assistendo a un aumento dei casi in America Latina e in Africa a causa delle sottovarianti Omicron. È troppo presto per sapere se siano in grado di causare malattie più gravi rispetto alle precedenti, ma i primi dati suggeriscono che la vaccinazione rimane protettiva contro malattie gravi e morte. Nei paesi a basso reddito ancora oggi è vaccinato solo il 13% della popolazione Immunizzare almeno il 70% della popolazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) di Sara Albiani, policy advisor per la salutedi Oxfam Italia Ormai da quasi 3 mesi, l’attenzione dei media e del dibattito pubblico sulla pandemia-19 è fortemente calata di fronte al dramma ucraino. Tuttavia, la crisi sanitaria non è affatto cessata. Nei giorni scorsi, infatti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che sebbene i contagi e i decessi per-19 continuino a diminuire, stiamo assistendo a un aumento dei casi in America Latina e in Africa a causa delle sottovarianti Omicron. È troppo presto per sapere se siano in grado di causare malattie più gravi rispetto alle precedenti, ma i primi dati suggeriscono che la vaccinazione rimane protettiva contro malattie gravi e morte. Nei paesi a basso reddito ancora oggi è vaccinato solo il 13% della popolazione Immunizzare almeno il 70% della popolazione ...

