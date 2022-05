Il contratto segreto tra Charlene e Alberto: così lei può rovinarlo. Occhio al dettaglio da brividi (Di giovedì 12 maggio 2022) Che ci fosse aria di crisi lo si vociferava già da un pò. Tra il Principe di Monaco e la moglie Charlène non sembra tornare più il sereno. Ma c'è chi per le apparenze potrebbe fare uno sforzo. Soprattutto se come ricompensa ci sono in ballo 12 milioni di euro. Secondo un'indiscrezione lanciata dal settimanale francese Voici, infatti, sembrerebbe che la principessa avrebbe fatto firmare un contratto al marito di ben 12 milioni euro l'anno in cambio della sua presenza nelle occasioni ufficiali. Oltre che ad altre clausole estremamente private. Le fonti sarebbero attendibili e arriverebbero da Palazzo Grimaldi. Charlène, per ricevere tale compenso, dovrebbe prendere parte ad eventi come: "Grand Prix di Monaco, alla Festa nazionale e per Santa Devota" ha fatto sapere il settimanale. Tutte cerimonie molto importanti per la visibilità della famiglia reale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Che ci fosse aria di crisi lo si vociferava già da un pò. Tra il Principe di Monaco e la moglie Charlène non sembra tornare più il sereno. Ma c'è chi per le apparenze potrebbe fare uno sforzo. Soprattutto se come ricompensa ci sono in ballo 12 milioni di euro. Secondo un'indiscrezione lanciata dal settimanale francese Voici, infatti, sembrerebbe che la principessa avrebbe fatto firmare unal marito di ben 12 milioni euro l'anno in cambio della sua presenza nelle occasioni ufficiali. Oltre che ad altre clausole estremamente private. Le fonti sarebbero attendibili e arriverebbero da Palazzo Grimaldi. Charlène, per ricevere tale compenso, dovrebbe prendere parte ad eventi come: "Grand Prix di Monaco, alla Festa nazionale e per Santa Devota" ha fatto sapere il settimanale. Tutte cerimonie molto importanti per la visibilità della famiglia reale. ...

