Il cane della Cirinnà è “innocente” | il pm ha archiviato il caso dei 24mila euro nella cuccia

Advertising

enpaonlus : Roma, cane finisce sui binari della metro A: salvato da Atac e restituito alla padrona - atm_informa : ?? M3: un cane entrato in galleria ci ha costretto a sospendere la circolazione tra Maciachini e Sondrio. I treni s… - RenzoLaBianca : RT @boni_castellane: Ventiquattromila euro nella cuccia del cane della Cirinnà: il PM chiede l'archiviazione. La Cirinnà si è dichiarata p… - giontonon : RT @boni_castellane: Ventiquattromila euro nella cuccia del cane della Cirinnà: il PM chiede l'archiviazione. La Cirinnà si è dichiarata p… - AlciatoMario : RT @boni_castellane: Ventiquattromila euro nella cuccia del cane della Cirinnà: il PM chiede l'archiviazione. La Cirinnà si è dichiarata p… -

La Stampa

... che permettono aldi vivere esperienze di crescita con il proprio proprietario. Vivere ... che non deve assolutamente mancare quando si parla di cani eloro relazione con il proprio "umano". ...Nessun reato, il pm chiede l'archiviazione per il caso di 24mila euro in contanti scoperti da Monica Cirinnà ed Esterino Montino nella loro casa di Capalbio, all'internocuccia del. La senatrice del Pd e il sindaco di Fiumicino avevano trovato quella cifra (48 banconote da 500 euro) avevano denunciato quel ritrovamento, ma la Procura di Grosseto ha deciso ... Traffico di cani dall’Ungheria, in due mesi vendono 70 cuccioli: in 4 a processo a Trieste Non basta esser piloti provetti per affrontare un percorso di questo tipo. Chi sta al volante deve avere sangue freddo… Nel video, una Jeep ...Per la vicenda dei 24mila euro (48 banconote da 500 euro) trovati nell’agosto del 2021 nella cuccia del cane dell’azienda agricola `Capalbio Fattoria´, la residenza toscana della senatrice Pd ...